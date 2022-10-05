Путин подписал законы о включении новых субъектов в состав РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Законы предусматривают определение пределов новых субъектов границами территории, которые "существовали на день их образования и принятия в РФ". Также предполагается образование в РФ двух республик и двух областей, которые сохранят действующие названия. Их главы получат статус губернаторов.

Уточняется, что президент РФ назначит врио руководителей субъектов в течение 10 дней с момента принятия регионов в состав России.

Глава государства также подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Согласно документам, жители новых субъектов со дня включения этих территорий в состав РФ признаются российскими гражданами. При этом желающие отказаться от гражданства РФ могут сделать это в течение месяца. В то время как приобретение гражданства возможно при условии подачи заявления и принесения присяги российского гражданина.

Кроме того, президент подписал указы о назначении Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы ДНР, Леонида Пасечника – врио главы ЛНР. Владимир Сальдо при этом назначен врио губернатора Херсонской области, а Евгений Балицкий – врио губернатора Запорожской области.

Референдумы о вхождении в состав России новых территорий состоялись с 23 по 27 сентября. В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Документы о принятии республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России были подписаны 30 сентября. Свои подписи поставили Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо. Церемония завершилась исполнением гимна России, после чего Путин и главы четырех новых субъектов сложили руки вместе и скандировали "Россия".



Подписание договоров о принятии в РФ новых территорий пройдет 30 сентября

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!