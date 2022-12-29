Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичам рассказали, какие социальные выплаты будут проиндексированы в 2023 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На выполнение социальных обязательств выделяется 589,6 миллиарда рублей. Речь идет о выплатах:

пенсионерам;

семьям с детьми и малообеспеченным семьям;

приемным семьям;

москвичам старшего поколения.

Отмечается, что на выплаты старшему поколению в следующем году выделено 169,7 миллиарда рублей. Это направление финансирования является приоритетным. Около двух миллионов пожилых жителей столицы получат выплаты.

Минимальная величина городского социального стандарта (пенсия и городская доплата) будет повышена на 10%. Это значит, что выплата увеличится с 21 193 до 23 313 рублей.

Кроме того, в следующем году будут проиндексированы на 10% выплаты льготным категориям:

ветеранам Великой Отечественной войны;

ветеранам труда;

труженикам тыла;

семьям с детьми;

инвалидам;

детям-сиротам.

Для них продолжают действовать все предусмотренные льготы.

Выплаты в рамках поддержки людей с инвалидностью увеличатся в 2023 году на 20,7%. Всего будет выделено 9,6 миллиарда рублей. Так, ежемесячную выплату семье с ребенком-инвалидом повысят на 10%, она составит 23 313 рублей. Такие семь также получают:

скидку на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50%;

бесплатный проезд на городском транспорте по социальной карте;

ежегодную компенсационную выплату на приобретение школьной формы в размере 12 625 рублей.

выплата в связи с рождением (усыновлением) одновременно трех и более детей – 63 122 рубля;

выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 6 945 рублей;

выплата в связи с рождением второго и последующих детей – 18 307 рублей;

ежегодные выплаты семьям, воспитывающим от 10 детей, на День знаний и Международный день семьи – 37 873 и 25 250 рублей.

9 385 рублей;

14 078 рублей;

18 770 рублей.

при рождении первого ребенка – 108 590 рублей;

второго – 152 026 рублей;

третьего и последующих – 217 180 рублей.

Что касается выплат семьям с детьми, финансирование этого направления в следующем году увеличится на 11% и составит 101 миллиард рублей. Городские выплаты будут проиндексированы на 10%:Семьи, средний доход которых ниже прожиточного минимума, могут получать пособие в размере 50, 75 и 100% прожиточного минимума, если в них есть дети до трех лет, от трех до семи лет и от восьми до 18 лет. Соответственно, в следующем году эта выплата может составить:В свою очередь, молодые нуждающиеся семьи могут единовременно получить:Продолжится в Москве и поддержка приемных семей. На сегодняшний день 93,7% детей, которые оказались сиротами, живут с приемными родителями. Выплаты будут проиндексированы на 10%. Пособие для опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей на содержание ребенка составит от 20 831 до 34 718 рублей.

Таким семьям полагается и единовременная выплата:

на первого усыновленного ребенка – пять прожиточных минимумов (108 590 рублей);

на второго усыновленного ребенка – семь прожиточных минимумов (152 026 рублей);

на третьего и последующих усыновленных детей – 10 прожиточных минимумов (217 180 рублей).

с 18 150 до 19 965 рублей – на ребенка;

с 30 855 до 33 840 рублей – на ребенка-инвалида.

Также приемным родителям положено вознаграждение. Оно в следующем году вырастет:Ранее глава кабмина Михаил Мишустин заявил , что правительство выделит почти 1,5 триллиона рублей Пенсионному фонду РФ на выплату пенсий и надбавок по социальным выплатам в 2022 и 2023 годах. Он отметил, что эти средства также будут направлены на другие социальные нужды, в том числе на организацию ежемесячных выплат ветеранам и инвалидам.

До этого Владимир Путин подписал закон, согласно которому ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в России в 2023 году составит 264 месяца. Таким образом, в следующем году он останется на уровне 2021 и 2022 годов.

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