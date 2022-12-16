Собянин установил новую социальную выплату для детей-сирот

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти установили новую ежемесячную социальную выплату для детей-сирот. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Московские школьники, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя (дети-сироты), будут получать ежемесячную денежную компенсацию, предназначенную для приобретения продуктов питания, одежды, обуви и мягкого инвентаря", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее такую выплату получали только студенты колледжей и вузов. В 2022 году она составит 13 042 рубля, а с 1 января размер выплаты будет увеличен до 14 347 рублей. По данным мэрии, в следующем году ее будут получать более 4 тысяч человек.

Ранее Собянин подписал постановление об индексации социальных выплат и пенсий с городской доплатой на 10%. По словам мэра, это почти вдвое выше прогнозируемого роста доходов городского бюджета.

Мэр добавил, что в 2023 году по традиции произведут единовременные выплаты к памятным датам – годовщинам победы в ВОВ, начала контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Размер этих выплат определится отдельными решениями городских властей.

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