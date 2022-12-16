Собянин подписал постановление об индексации социальных выплат на 10%

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С 1 января минимальный размер пенсии с городской доплатой и социальные выплаты в Москве проиндексируют на 10%, сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, это почти вдвое выше прогнозируемого роста доходов городского бюджета. Индексация коснется следующих льготных категорий:

многодетные семьи;

дети граждан, погибших в результате террористических актов, техногенных и иных катастроф;

дети и родители погибших военнослужащих;

семьи, воспитывающие детей-инвалидов или инвалидов с детства;

студенческие семьи;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, усыновители, опекуны (попечители), приемные семьи;

ветераны Великой Отечественной войны и участники обороны Москвы, труженики тыла, ветераны труда, дети войны, реабилитированные граждане;

герои Советского Союза, герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, герои Социалистического Труда, герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, их вдовы и родители;

юбиляры супружеской жизни;

долгожители в возрасте 100 лет и старше;

другие льготные категории граждан.

Собянин подчеркнул, что одновременно сохранятся все ранее установленные льготы, в том числе бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки по оплате услуг ЖКХ и бесплатное питание в школах.

"Установили новую выплату совершеннолетним школьникам, потерявшим во время учебы одного или обоих родителей. Ежемесячно будем перечислять им компенсацию, предназначенную для покупки продуктов питания, одежды и обуви. Раньше ее получали только студенты колледжей и вузов", – сказал мэр.

Он сообщил, что размеры увеличения социальных выплат превысят уровень индексации тарифов на коммунальные услуги (9%) и проезд в общественном транспорте (8%).

Мэр добавил, что в 2023 году по традиции произведут единовременные выплаты к памятным датам – годовщинам победы в ВОВ, начала контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Размер этих выплат определится отдельными решениями городских властей.

Ранее Собянин сообщил, что бюджет Москвы в 2023 году сохранит социальную направленность. По его словам, минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен с 21 193 до 23 313 рублей в месяц. Городскую доплату получат более двух миллионов московских пенсионеров.

В проекте городского бюджета на следующий год на меры соцподдержки заложены 591,5 миллиарда рублей. Они предполагают:

доплаты к пенсиям;

льготы по проезду в общественном транспорте;

льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг;

лекарственное обеспечение.

В столичной мэрии сообщили о запланированных доходах городского бюджета

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