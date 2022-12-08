Собянин упростил получение парковочных разрешений для многодетных семей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин подписал постановление о сокращении срока оформления парковочных разрешений для многодетных семей с шести до трех рабочих дней. Кроме того, столичные власти продлили срок их действия, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Срок оформления парковочных разрешений для многодетных семей сокращен в два раза – с шести до трех рабочих дней. Также для этой льготной категории горожан продлен срок действия документов – разрешения будут действовать не три года, а до тех пор, пока семья имеет статус многодетной, то есть до достижения младшим ребенком возраста 16 или 18 лет (для учащихся школ)", – говорится в материале.

Отмечается, что жители столицы могут оформить, продлить, аннулировать или внести изменения в парковочные разрешения в личном кабинете на mos.ru. Всем пользователям портала за два месяца до окончания срока действия разрешения придет напоминание о возможности его продления.

Оформить документ можно с помощью нажатия всего одной кнопки в уведомлении. Заявка будет составлена и отправлена автоматически, а разрешение будет предоставлено в течение одного рабочего дня.

Ожидается, что эти нововведения окажутся полезными для более 200 тысяч автовладельцев, в том числе 115 тысяч многодетных семей.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в следующем году городские социальные выплаты семьям с детьми увеличатся на 10%. По ее словам, помощь будет предоставляться не только финансовая, но и комплексная.



Социальные выплаты московским семьям с детьми увеличатся на 10% в 2023 году

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