В департаменте труда и соцзащиты Москвы рассказали о мерах поддержки приемных родителей

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Пройти подготовку к усыновлению ребенка жители столицы могут в специальных школах, которых на сегодняшний день в городе более 40, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента труда и соцзащиты населения Евгения Стружака.

Уточняется, что по запросам горожан постоянно открываются новые учреждения. Попасть в них можно по записи, которую нужно оформить на портале "Моя новая семья". В случае отсутствия мест существует возможность оставить заявку через сервис "Уведомить меня о появлении мест".

Для будущих приемных родителей также был запущены специальный лендинг "Хочу взять ребенка: с чего начать" и серия роликов "Все, что вы хотели знать о…», где эксперты в деталях рассказывают о темах, касающихся приемных семей.

Для детей и их приемных родителей в столице доступны различные пособия. При этом, как отмечается, их сумма каждый год индексируется. Так, например в 2023 году выплаты приемным семьям увеличатся на 10%. Подробнее узнать о положенных выплатах можно на сайте "Моя новая семья" в разделе "Чем поможет город".

Отмечается, что с этого года процесс вручения документа об усыновлении сделали более торжественным. Мероприятие проходит в семейных центрах и учреждениях для детей-сирот. Там же родители знакомятся и с экспертами служб сопровождения, готовыми оказать им поддержку. Таких служб всего 45.

"В городе многое делается для того, чтобы каждый ребенок-сирота и оставшийся без попечения родителей воспитывался в семье. В центрах содействия семейному воспитанию живут сейчас менее 1,2 тысячи мальчиков и девочек – меньше 7% от общего количества лишившихся родителей", – заключил глава департамента труда и соцзащиты населения.

Ранее в Госдуму был внесен проект о социально-психологическом обследовании граждан, захотевших усыновить ребенка. Согласно документу, также предлагалось проводить такие процедуры и в отношении детей-сирот.

До этого председатель правления АЮР Владимир Груздев отмечал, что страна не хочет отдавать детей кому угодно, особенно в связи с тем, что были ситуации, когда приемные семьи оформляли опеку ради получения пособий.



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