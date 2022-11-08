Потенциальных опекунов обяжут проходить психологическую экспертизу

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Желающие оформить опеку над детьми будут проходить психологическую экспертизу, сообщил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

По его словам, закон поможет усовершенствовать систему семейного воспитания. Государство не хочет отдавать детей кому угодно, особенно в связи с тем, что на практике существуют случаи, когда приемные родители оформляли опеку ради получения льгот.

Председатель АЮР заявил, что обездоленных детей следует защитить, для этого требуется более строгий подход к оценке потенциальных опекунов. Помимо этого, некоторым родителям может просто не хватать навыков и психологической готовности для воспитания оставшегося без попечения ребенка.

Груздев указал на статистику, согласно которой каждый год порядка 1% решений о передаче детей в семью отменяются. При этом более половины подобных решений принимают сами опекуны, которые оказались не готовы к воспитанию чужого ребенка. Он уточнил, что в прошлом году приемные родители вернули 3 160 детей обратно.

"Будет выясняться в том числе мотивация потенциальных воспитателей. Помимо прочего, также вводятся требования к состоянию жилых помещений лиц, желающих принять детей на воспитание", – цитирует Груздева РИА Новости.

Председатель АЮР добавил, что число одновременно усыновляемых детей будет ограничено для потенциальных родителей. Так, принять в семью обездоленного ребенка можно будет только один раз в год. Исключение коснется обстоятельств, когда в семью хотят принять братьев и сестер, а также детей, которые долгое время жили вместе.

Кроме того, у потенциальных опекунов и проживающих с ними лиц не должно быть судимостей.

Ранее сообщалось, что сироты, не получившие от государства жилье до своего 23-летия, скорее всего, смогут получать сертификаты на приобретение квартиру или погашение ипотечного кредита. Инициативу должны одобрить в Минпросвещения, Минстрое и других ведомствах.

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