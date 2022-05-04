В Госдуме назвали условие для усыновления сирот из Донбасса

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Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что возможность усыновления сирот из Донбасса появится после синхронизации законодательств России, ДНР и ЛНР.

"Если у несовершеннолетних не осталось родственников в Донбассе, которые готовы их воспитывать, и нет никаких других препятствий, усыновление в российскую семью возможно. Но только после того, как на законодательном уровне будут урегулированы все нюансы. А именно – необходимо синхронизировать законодательства РФ и ЛДНР", – приводит "Парламентская газета" ее слова.

Кузнецова отметила, что более тысячи детей из сиротских учреждений эвакуированы в РФ, при этом сотни российских семей предложили свою помощь в их усыновлении.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что в России есть много семей, которые готовы взять к себе детей-сирот из ДНР и ЛНР.

По ее словам, таким детям нужны приемные родители с опытом. Она также отметила, что полученные психологические травмы просто так не уходят, с ними нужно работать.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.