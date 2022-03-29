Мишонова рассказала о запросах семей принять детей-сирот из Донбасса

Фото: depositphotos/DenysKuvaiev
В России есть много семей, которые готовы взять к себе детей-сирот из ДНР и ЛНР, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Однако, по ее словам, таким детям нужны приемные родители с опытом.
"У нас сегодня невероятное количество желающих принять этих детей на воспитание – и простые люди, и приемные семьи, и кандидаты, которые уже прошли школу приемных родителей. Но мы прекрасно понимаем, что это не просто дети. Это дети, которые выросли на войне, пережили потерю, у многих родители погибли на их глазах", – приводит слова Мишоновой РИА Новости.
Детский омбудсмен Подмосковья отметила, что полученные психологические травмы просто так не уходят, с ними нужно работать.
"Им нужен опытный приемный родитель, который будет понимать эти нюансы, принимать и отогревать ребенка. Поэтому мы благодарим всех желающих за порыв, но органы опеки отдают предпочтение родителям с опытом", – пояснила Мишонова.
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ранее сообщила, что из ДНР и ЛНР в Россию приехали уже около 60 тысяч детей, среди которых более 2 тысяч сирот.
В Рособрнадзоре сообщали, что всем выпускникам школ, прибывающим в Россию из ДНР и ЛНР, оказывается поддержка в зачислении в российские образовательные учреждения. В ведомстве уточняли, что им придется сдать ОГЭ или ЕГЭ в зависимости от того, какой класс они окончили.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: