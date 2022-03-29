Мишонова рассказала о запросах семей принять детей-сирот из Донбасса

Фото: depositphotos/DenysKuvaiev

В России есть много семей, которые готовы взять к себе детей-сирот из ДНР и ЛНР, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Однако, по ее словам, таким детям нужны приемные родители с опытом.

"У нас сегодня невероятное количество желающих принять этих детей на воспитание – и простые люди, и приемные семьи, и кандидаты, которые уже прошли школу приемных родителей. Но мы прекрасно понимаем, что это не просто дети. Это дети, которые выросли на войне, пережили потерю, у многих родители погибли на их глазах", – приводит слова Мишоновой РИА Новости.

Детский омбудсмен Подмосковья отметила, что полученные психологические травмы просто так не уходят, с ними нужно работать.

"Им нужен опытный приемный родитель, который будет понимать эти нюансы, принимать и отогревать ребенка. Поэтому мы благодарим всех желающих за порыв, но органы опеки отдают предпочтение родителям с опытом", – пояснила Мишонова.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ранее сообщила, что из ДНР и ЛНР в Россию приехали уже около 60 тысяч детей, среди которых более 2 тысяч сирот.

В Рособрнадзоре сообщали, что всем выпускникам школ, прибывающим в Россию из ДНР и ЛНР, оказывается поддержка в зачислении в российские образовательные учреждения. В ведомстве уточняли, что им придется сдать ОГЭ или ЕГЭ в зависимости от того, какой класс они окончили.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

