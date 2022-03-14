Прибывшим из Донбасса в РФ школьникам выдадут аттестаты по итогам текущей успеваемости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что школьники из Донецкой и Луганской народных республик смогут получить аттестаты в России по итогам текущей успеваемости.

"Еще одна важнейшая тема – это вопросы итоговой аттестации детей. Да, тут много нюансов. Но приоритет очевиден", – приводятся его слова на сайте ведомства.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что всем выпускникам школ, прибывающим в Россию из ДНР и ЛНР, оказывается поддержка в зачислении в российские образовательные учреждения. В ведомстве уточняли, что им придется сдать ОГЭ или ЕГЭ в зависимости от того, какой класс они окончили.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

