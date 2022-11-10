В Госдуму внесли проект закона об обследовании лиц, желающих взять ребенка под опеку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Госдуму внесли законопроект о социально-психологическом обследовании лиц, желающих взять ребенка под опеку. Соответствующий документ опубликован в электронной базе.

"Законопроектом предлагается установить: социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и проживающих совместно с ними лиц, а также определение порядка его проведения", – говорится в материале.

Кроме того, проект закона предлагает проводить и социально-психологическое обследование детей-сирот.

Ранее председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев сообщил, что потенциальных опекунов обяжут проходить психологическую экспертизу.

По его словам, закон поможет усовершенствовать систему семейного воспитания. Государство не хочет отдавать детей кому угодно, особенно в связи с тем, что на практике существуют случаи, когда приемные родители оформляли опеку ради получения льгот.

Председатель АЮР заявил, что обездоленных детей следует защитить, для этого требуется более строгий подход к оценке потенциальных опекунов. Помимо этого, некоторым родителям может просто не хватать навыков и психологической готовности для воспитания оставшегося без попечения ребенка.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!