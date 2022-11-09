Всероссийский день правовой помощи детям пройдет 18 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Всероссийский день правовой помощи детям, посвященный Всемирному дню ребенка, пройдет 18 ноября.

В этот день юные граждане и их родители могут получить услуги у правозащитников на бесплатной основе, если дело касается защиты и охраны прав несовершеннолетних.

Адвокатская палата города Москвы на постоянной основе принимает участие в подобном социально ориентированном мероприятии. Консультации будут осуществляться на территориях органов опеки и попечительства, МФЦ, органов ЗАГС, ФСИН, некоммерческих организаций социальной направленности и многих других.

Также мероприятия будут проходить в офисе адвокатского образования. После Всероссийского дня правовой помощи детям адвокатам предложили рассказать о проведенной деятельности.

Ранее сообщалось, что в столице завершилась Московская неделя интерьера и дизайна, которая проходила с 1 по 6 ноября. К мероприятиям присоединились более 170 тысяч человек, а сумма заключенных контрактов составила 5,6 миллиарда рублей.



Больше 170 тыс человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна

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