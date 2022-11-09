Госдума приняла закон о праве приемных детей ходить в одну школу с братьями и сестрами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о приоритетном зачислении приемных детей в одно образовательное учреждение вместе с братьями и сестрами. Изменения предлагается внести в статью 54 Семейного кодекса России и статью 67 ФЗ "Об образовании в РФ".

"Дети, находящиеся под опекой в одной и той же семье, получат право на зачисление в одни и те же школу или детский сад", – говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Отмечается, что ранее такое право было только у кровных братьев и сестер. Законопроект поступил на рассмотрение в нижнюю палату парламента летом этого года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в семьях приемных родителей и опекунов чаще всего живут дети, не состоящие в кровном родстве. Новый закон позволит зачислить ребенка в детский сад или школу, если в них уже ходит кто-то из его семьи, добавил он.

"Опекун, взявший ребенка на воспитание, принимает на себя огромную ответственность. Задача государства – помочь таким семьям, создать благоприятные условия, избавить от лишних забот", – сказал Володин.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли проект закона об упрощении трудоустройства несовершеннолетних. В случае принятия закона для заключения договора с детьми в возрасте от 14 до 18 лет больше не будет требоваться согласие от органов опеки.



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