В ГД внесли проект об уголовной ответственности за сбор и уничтожение ценных растений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Законопроект об уголовной ответственности за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений из Красной книги России и международных договоров внесен в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект предлагает унифицировать подход к защите особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов и объектов растительного мира. Инициатива предполагает дополнение статьи 260.1 Уголовного кодекса РФ.

"Составы уголовных преступлений, а также санкции предлагается установить по аналогии со статьей 258.1 Уголовного кодекса РФ. Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что привлечь нарушителя к ответственности по статье можно, если он уничтожал, повреждал, добывал и собирал ценные растения с прямым умыслом, а не по осторожности.

Как отметил председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, закон позволит повысить эффективность особо ценных объектов растительного мира. Кроме того, проект будет способствовать сохранению уникального биологического разнообразия страны, считает депутат.

Ранее сообщалось, что на природных территориях Москвы обнаружили редких светлячков. Эксперты наблюдали за светляком обыкновенным, занесенным под первой категорией редкости в Красную книгу Москвы, в природном комплексе Зеленограда. Светлячков также обнаружили в заказниках "Долгие пруды" и "Долина реки Сходни в Куркино".



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