30 краснокнижных зайцев выпустили из питомников на волю в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ТиНАО из местных питомников в естественную среду обитания выпустили 30 зайцев-беляков. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"В Новой Москве стало на 30 зайцев больше. <...> Их выращивали в специальных питомниках. Все зайцы были выкормлены по особой технологии, чтобы они смогли быстро освоиться в дикой природе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти зайцы занесены в Красную Книгу Москвы. Всего планируется вырастить и отпустить на волю больше 100 особей, в том числе зайцев-русаков.

Следить за адаптацией животных к новым условиям будут с помощью установленных в лесах фотоловушек.

Ранее в Московском зоопарке у черных лебедей появилось потомство. Сначала птенцы плавали на спинах родителей, однако уже научились делать это самостоятельно. Увидеть их можно в вольерном комплексе "Ручеек".

