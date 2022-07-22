Спасенную в Диксоне медведицу отпустили с запасом рыбы

Фото: телеграм-канал Baza

Спасенному в Красноярском крае белому медведю оставили запас рыбы, сообщается в телеграм-канале компании "Норникель".

"Молодую медведицу, названную Монеточкой, транспортировали на 60–100 километров от Диксона в естественную среду, предварительно оставив запас рыбы на первое время, так как пока животное самостоятельно охотиться не сможет", – говорится в сообщении.

В компании также рассказали, что для спасения животного его усыпили выстрелом, после чего ветеринары обездвижили медведя и удалили банку из пасти. Повреждения языка оказались незначительными, мышца затронута не была.

До прибытия ветеринаров помочь животному пытались местные жители, однако зверь не давал к себе приблизиться.

