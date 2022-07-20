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09:58

Птенцы черного лебедя появились на свет в Московском зоопарке

животныегород

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Московского зоопарка

У черных лебедей в Московском зоопарке родились птенцы. Об этом сообщается на странице зоосада в соцсети "ВКонтакте".

"Двое птенцов появились на свет в конце июня, и еще один птенец у другой самочки – в начале июля. Первую неделю жизни они провели на спинах своих родителей", – рассказали в зоопарке.

Появившиеся на свет птицы имели тонкий темно-серый пух, который быстро промокает. Поэтому после рождения они забирались на родителей, объяснили в зоосаде.

В настоящее время птенцы лебедей плавают сами, однако держатся неподалеку от родителей. Увидеть лебедят можно на Старой территории парка в вольерном комплексе "Ручеек".

Ранее сообщалось, что птицы в Московском зоопарке въехали в обновленное жилье: в четырех вольерах закончилась реконструкция. После ремонта площадь и высота вольеров стала больше, и теперь птицы смогут жить на двух уровнях.

Также недавно в зоосаде оборудовали отдельный вольер для японских журавлей. Там расположили бассейн, зимний домик, а одну из стен закрыли тростником.

"Это наш город": в Московском зоопарке завершилась реконструкция четырех вольеров

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