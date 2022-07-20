Птенцы черного лебедя появились на свет в Московском зоопарке

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Московского зоопарка
У черных лебедей в Московском зоопарке родились птенцы. Об этом сообщается на странице зоосада в соцсети "ВКонтакте".
"Двое птенцов появились на свет в конце июня, и еще один птенец у другой самочки – в начале июля. Первую неделю жизни они провели на спинах своих родителей", – рассказали в зоопарке.
Появившиеся на свет птицы имели тонкий темно-серый пух, который быстро промокает. Поэтому после рождения они забирались на родителей, объяснили в зоосаде.
В настоящее время птенцы лебедей плавают сами, однако держатся неподалеку от родителей. Увидеть лебедят можно на Старой территории парка в вольерном комплексе "Ручеек".
Ранее сообщалось, что птицы в Московском зоопарке въехали в обновленное жилье: в четырех вольерах закончилась реконструкция. После ремонта площадь и высота вольеров стала больше, и теперь птицы смогут жить на двух уровнях.
Также недавно в зоосаде оборудовали отдельный вольер для японских журавлей. Там расположили бассейн, зимний домик, а одну из стен закрыли тростником.
"Это наш город": в Московском зоопарке завершилась реконструкция четырех вольеров
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