Очевидцы прислали видео с тапиром из Московского зоопарка

Очевидцы прислали, как обитатели московского зоопарка спасались от столичной жары. Например, тапира Сью искупали.

Сью – очень пожилая представительница своего вида. Ей уже больше 30 лет, хотя в дикой природе тапиры доживают до 16–18 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.