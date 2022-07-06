"Личная территория": "кровные враги – 2"

Мария стала бездомной из-за родного брата и его супруги, которые выгнали ее из собственной двухкомнатной квартиры. Женщина в последнее время живет в летнем домике своей подруги. А до этого много лет скиталась по свалкам, чужим домам, пустующим баракам.

Семья брата на жилплощадь не имеют никакого права, но съезжать им якобы некуда, народу много. Они согласились на то, чтобы поставить хозяйке квартиры раскладушку на проходе. Только Мария с этим не согласна.

Об этом – в программе "Личная территория".