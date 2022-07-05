Депутат предложил оштрафовать IKEA за неудавшуюся распродажу

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Компанию IKEA следует оштрафовать за сорванную распродажу, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

"Я бы им штраф впаял за то, что они, создав такой ажиотаж, устроив распродажу, не дают возможность людям приобрести продукцию, которую бы они хотели", – сообщил он телеканалу "360".

По мнению Хамзаева, компания воспользовалась желанием покупателей приобрести товар перед уходом магазина из РФ. Он отметил, что срыв работы сайта граничит с нарушением прав потребителей.

Ранее сообщалось, что в работе официального сайта российского подразделения IKEA произошел сбой. На портале можно указать предполагаемый регион доставки и посмотреть каталог товаров, однако на этапе добавления их в корзину сайт выдает ошибку.

По данным ретейлера, сейчас с оформлением и отслеживанием статуса заказа могут возникать технические сложности.

До этого IKEA объявила, что с 5 июля открывает онлайн-распродажу в России. Приобрести товары можно в течение нескольких недель только на сайте IKEA.ru. Они будут продаваться до тех пор, пока есть в наличии.

Доставка возможна только в те города, где есть магазины IKEA: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Самара и на прилегающей к ним территории – не более 50 километров.

15 июня компания объявила о продаже всех четырех фабрик в России. В конце июня компания начала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

