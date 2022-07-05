В работе сайта IKEA произошел сбой на фоне распродажи

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Сбой произошел в работе официального сайта российского подразделения IKEA.

Как сообщает РИА Недвижимость, в настоящее время на портале можно указать предполагаемый регион доставки и посмотреть каталог товаров, однако на этапе добавления их в корзину сайт выдает ошибку.

По данным ритейлера, сейчас с оформлением и отслеживанием статуса заказа могут возникать технические сложности.

"Мы постараемся починить все как можно быстрее", – говорится в сообщении.

Ранее IKEA объявила, что с 5 июля открывает онлайн-распродажу в России. Приобрести товары можно в течении нескольких недель только на сайте IKEA.ru. Они будут продаваться до тех пор, пока есть в наличии.

Доставка возможна только в те города, где есть магазины IKEA: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Самара и на прилягающей к ним территории – не более 50 километров.

15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. В конце июня компания начала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

