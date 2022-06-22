IKEA начала уведомлять ТЦ о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды – СМИ

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IKEA начала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Один из собеседников поведал, что соответствующие письма получили почти все торговые центры, где есть магазины IKEA. При этом отмечается, что компания намерена досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке, что грозит штрафами.

Получение такого письма изданию подтвердили в одном из столичных ТЦ.

IKEA представлена в России 26 магазинами и студиями в 12 городах России. При этом в Москве бренд можно встретить в 10 торговых центрах.

Ранее IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. Компания запланировала поиск новых владельцев для всех российских фабрик, которые располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Розничный бизнес IKEA в РФ пока приостановлен, в связи с чем будет сокращен штат сотрудников.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

