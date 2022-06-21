IKEA запустит финальную распродажу в России 1 июля – СМИ

Шведская сеть IKEA запускает финальную распродажу в РФ 1 июля перед тем, как окончательно покинуть российский рынок. Об этом сообщают некоторые СМИ.

Мебель и технику, оставшуюся на складах, можно будет купить онлайн. Это будет работать в формате "закажи и забери". Что касается судьбы шведкой сети, вероятно, предприятия и заводы на территории России выкупят.

В Минпромторге уже рассказали, что заинтересованных в покупке активов IKEA очень много. Например, среди них есть владельцы гипермаркетов для дома и дачи "Твой дом" и ретейлер Hoff.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.