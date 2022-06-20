Академик рассказал, кто тяжелее переносит оспу обезьян

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Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, кто тяжелее всего переносит заражение оспой обезьян. Об этом сообщает URA.ru.

"Как правило, оспа обезьян протекает тяжелее, если у человека есть какая-то хроника, особенно в виде нарушений в иммунной системе", – заявил эксперт.

Зверев уточнил, что обычно заболевание протекает в легкой форме, однако смертельные случаи возможны на фоне тяжелых болезней в анамнезе, в том числе онкологического характера. В этом смысле микробиолог сослался на опыт Африки и Америки.

Отдельно иммунолог выразил недовольство работой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая не сумела своевременно ликвидировать вспышку инфекции. По мнению Зверева, организация не предприняла необходимые для борьбы с инфекцией шаги.

Наконец ученый обратил внимание на неверное название вируса. Виталий Зверев уточнил, что правильнее было бы назвать его "вирусом оспы земляных белок".

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что летальность оспы обезьян снижается по мере передачи от человека к человеку.