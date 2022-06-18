Эксперт заявил о проведении исследований в РФ по созданию лекарства от оспы обезьян

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Российские фармацевтические компании ведут исследования по созданию лекарств от оспы обезьян

председатель совета директоров группы компаний "Промомед" Петр Белый.

"Пока это ограниченное количество случаев в ограниченном количестве стран. Но что мы уже теперь должны делать как индустрия, что мы просто обязаны делать – это быть готовыми к тому, что, если вдруг это станет угрозой, чтобы у нас были подготовленные решения. И такие исследования, конечно, ведутся", – сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Белого, в настоящее время заболевание не является серьезной угрозой.

Эксперт отметил, что в рамках исследований изучаются молекулами-кандидатами, которые могут быть эффективны при лечении возникших у человека случаев оспы обезьян. Он добавил, что на данный момент разные молекулы находятся на разной степени оценки. "Но в целом через какое-то непродолжительное время мы будем готовы сказать, что если, не дай бог, это станет угрозой, мы будем в состоянии очень быстро создать новое лекарство для этого", – подчеркнул Белый.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в РФ пока отсутствует необходимость в массовой вакцинации граждан против оспы обезьян. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России нет ни одного положительного результата тестирования на наличие данного заболевания.

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала во всем мире уже свыше 1,6 тысячи подтвержденных случаев заболевания и около 1,5 тысячи предполагаемых случаев. Случаи заболевания есть во Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении, Чехии, Грузии и других странах.

