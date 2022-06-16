Устойчивость к оспе обезьян изучат у вакцинированных против натуральной оспы – Гинцбург

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Центр имени Гамалеи планирует провести исследования по изучению стойкости иммунитета против оспы обезьян у вакцинированных против натуральной оспы. Об этом ТАСС сообщил директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, планируется экспериментально проверить, в какой степени у людей, которые до 1980 года были вакцинированы от натуральной оспы, есть перекрестный иммунитет к оспе обезьян.

Кроме того, директор центра сообщил, что Минздрав РФ готовит материалы для врачей по определению оспы обезьян у человека.

Ранее Гинцбург заявил, что необходимости в массовой вакцинации от оспы сейчас нет. Однако если вирус будет замечен в России, то прививать потребуется только контактировавших с больными людей.

Между тем Гинцбург усомнился в том, что оспа обезьян может привести к новой пандемии. При этом он признал, что вирус эволюционирует, хоть и гораздо медленнее, чем тот же SARS-CoV-2.

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала во всем мире уже свыше 1,6 тысячи подтвержденных случаев оспы обезьян и около 1,5 тысячи предполагаемых случаев. Случаи заболевания есть во Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении, Чехии, Грузии и других странах.

