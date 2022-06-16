Гинцбург заявил, что в РФ необходимо создать вакцину против оспы обезьян

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Вакцина против оспы обезьян в России необходима, так как количество выявленных случаев заражения в мире растет. Об этом ТАСС заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Никто на сегодняшний день не может объяснить, почему ни с того ни с сего данная инфекция была только на Африканском континенте, а сейчас она распространилась по всему миру", – сказал эксперт.

Ранее Гинцбург заявил, что необходимости в массовой вакцинации от оспы сейчас нет. Однако если вирус будет замечен в России, то прививать потребуется только контактировавших с больными людей.

Специалист объяснил, что инкубационный период оспы обезьян длится примерно две недели, поэтому ввод вакцины в течение пяти дней после инфицирования способен дать гарантированную защиту от инфекции.

Между тем Гинцбург усомнился в том, что оспа обезьян может привести к новой пандемии. При этом он признал, что вирус эволюционирует, хоть и гораздо медленнее, чем тот же SARS-CoV-2.

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала во всем мире уже свыше 1,6 тысячи подтвержденных случаев оспы обезьян и около 1,5 тысячи предполагаемых случаев. Случаи заболевания есть во Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении, Чехии, Грузии и других странах.

