В Грузии выявили первый случай заражения оспой обезьян

16:58
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Грузии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава Грузии.
"В результате лабораторных исследований подтвержден один случай оспы обезьян", – говорится в сообщении.
Отмечается, что заболевший прибыл в страну после путешествия по Европе. В Минздраве пояснили, что у пациента была легкая форма заболевания
"После прохождения соответствующего курса лечения он вскоре покинул медицинское учреждение", – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала свыше 1,6 тысячи подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1,5 тысячи предполагаемых случаев. Эти сведения пришли из 39 стран. С начала года в мире зарегистрировано 72 случая с летальным исходом.
К настоящему времени случаи заболевания есть во Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении, Чехии и других странах.
ВОЗ созовет комитет по ЧС из-за оспы обезьян
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