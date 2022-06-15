В Грузии выявили первый случай заражения оспой обезьян

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В Грузии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава Грузии.

"В результате лабораторных исследований подтвержден один случай оспы обезьян", – говорится в сообщении.

Отмечается, что заболевший прибыл в страну после путешествия по Европе. В Минздраве пояснили, что у пациента была легкая форма заболевания

"После прохождения соответствующего курса лечения он вскоре покинул медицинское учреждение", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала свыше 1,6 тысячи подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1,5 тысячи предполагаемых случаев. Эти сведения пришли из 39 стран. С начала года в мире зарегистрировано 72 случая с летальным исходом.

К настоящему времени случаи заболевания есть во Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении, Чехии и других странах.

