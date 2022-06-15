ВОЗ намерена переименовать вирус оспы обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирается в ближайшее время переименовать вирус оспы обезьян, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, организация работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса, его ветвей и вызываемого им заболевания.

"Мы объявим о новых названиях в ближайшее время", – цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

Ранее более 30 ученых из разных стран составили письмо, в котором призывали медицинское сообщество переименовать заболевание. Исследователи считают название вируса неточным, отмечая, что ВОЗ рекомендует избегать географических регионов и названий животных в наименованиях болезней.

Ученые также подчеркнули, что вирус нельзя называть африканским. По их мнению, переименование оспы обезьян поможет избежать дискриминации и стигматизации.

ВОЗ зарегистрировала свыше 1,6 тысячи подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1,5 тысячи предполагаемых случаев. Эти сведения пришли из 39 стран. С начала года в мире зарегистрировано 72 случая с летальным исходом. Все они имеют отношение к странам, где оспа обезьян существовала прежде.

Ранее в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора сообщили, что на сегодняшний день не просматриваются предпосылки для формирования более заразного варианта вируса оспы обезьян. Специалисты отметили, что данный вирус отличается высокой стабильностью, а случаи заболевания до сих пор возникают в основном только в некоторых районах Африки, где преобладают тропические влажные леса.

Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. К настоящему времени случаи заболевания есть во Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении и Чехии.

