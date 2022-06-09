Вирусолог назвал вероятные причины вспышки оспы обезьян в мире

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Вспышка оспы обезьян в мире может быть связана с тем, что над вирусом поработали и он стал более заразным, считает профессор вирусологии Александр Чепурнов. В качестве еще одной вероятной причины он назвал ухудшение иммунной системы человека.
"Представление, которые мы имеем об оспе обезьян, относится к временам 50-летней давности, когда человечество выявило этот возбудитель. <...> Но за это время ситуация изменилась, поэтому одно из двух", – приводит слова специалиста Ura.ru.
Вирусолог отметил, что знания ученых о свойствах оспы обезьян начинают не совпадать с тем, как развивается текущая вспышка данной инфекции в мире. По его словам, заболевание является легко локализуемым и хорошо распознается. Кроме того, отметил он, выявить и изолировать инфицированных людей несложно. Учитывая все эти факторы, подчеркнул Чепурнов, не должно быть такого распространения заболевания, которое наблюдается в настоящее время.
Ранее в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора сообщили, что на сегодняшний день не просматриваются предпосылки для формирования более заразного варианта вируса оспы обезьян. Специалисты отметили, что данный вирус отличается высокой стабильностью, а случаи заболевания до сих пор возникают в основном только в некоторых районах Африки, где преобладают тропические влажные леса.
До этого кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал, что наиболее подвержены риску заболевания оспой обезьян люди в возрасте до 40 лет. Он отметил, что для вакцинированных от натуральной оспы во времена СССР вирус не представляет угрозы, в то время как те, кто не привит, могут быть более восприимчивы к нему.
Более тысячи случаев оспы обезьян зарегистрированы в 29 странах
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