Первые случаи заражения оспой обезьян выявили в Бразилии и Греции – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Бразилии, сообщает телеканал Globo. Впервые заболевания зарегистрировали и в Греции, передает ERT со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения EODY.

По данным бразильского телеканала, оспой обезьян заразился 41-летний мужчина из Сан-Паулу, который накануне вернулся из Испании, проездом через Португалию. В настоящий момент он находится на карантине в Институте инфекционных заболеваний имени Эмилио Рибаса.

В управлении здравоохранения отметили, что первые симптомы в виде повышенной температуры и мышечной боли появились у мужчины 28 мая.

Греческий телеканал сообщил, что инфекцию, предположительно, выявили у мужчины, который недавно ездил в Португалию. Первоначальный тест дал положительный результат. Образцы отправили в специальную лабораторию для геномного подтверждения вируса оспы обезьян.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России проходит тестирование новой вакцины против оспы.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что с 13 мая по 2 июня в мире выявили 780 случаев заражения оспой обезьян. Все случаи зафиксированы в 27 странах мира из четырех регионов, для которых вирус не является характерным.

