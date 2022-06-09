Первые случаи заражения оспой обезьян выявили в Бразилии и Греции – СМИ

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Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья
Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Бразилии, сообщает телеканал Globo. Впервые заболевания зарегистрировали и в Греции, передает ERT со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения EODY.
По данным бразильского телеканала, оспой обезьян заразился 41-летний мужчина из Сан-Паулу, который накануне вернулся из Испании, проездом через Португалию. В настоящий момент он находится на карантине в Институте инфекционных заболеваний имени Эмилио Рибаса.
В управлении здравоохранения отметили, что первые симптомы в виде повышенной температуры и мышечной боли появились у мужчины 28 мая.
Греческий телеканал сообщил, что инфекцию, предположительно, выявили у мужчины, который недавно ездил в Португалию. Первоначальный тест дал положительный результат. Образцы отправили в специальную лабораторию для геномного подтверждения вируса оспы обезьян.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России проходит тестирование новой вакцины против оспы.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что с 13 мая по 2 июня в мире выявили 780 случаев заражения оспой обезьян. Все случаи зафиксированы в 27 странах мира из четырех регионов, для которых вирус не является характерным.
В России не зарегистрированы случаи заражения оспой обезьян
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