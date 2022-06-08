Профессор предупредил о смертельной опасности вакцины от оспы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Вакцина от натуральной оспы может иметь тяжелый побочный эффект и привести к инвалидности и летальному исходу, предупредил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
По его словам, вакцины от оспы в России достаточно, но использовать ее против нового вируса нежелательно. Альтштейн пояснил, что вакцина от COVID-19 "Спутник V" тоже имеет побочные эффекты, однако она не угрожает здоровью, а препарат от оспы приводит к инвалидности и смерти одного пациента на 100 тысяч.
"Очень часто из-за вакцины можно было получить довольно тяжелую болезнь, например, "генерализованную вакцину" (кожное заболевание. – Прим. ред.). Вакцина от оспы всегда была болью медиков. Врачи вздохнули с облегчением, когда стало ясно, что ее можно не применять", – рассказал эксперт в беседе с Ura.ru.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что эпидемия оспы обезьян возможна только в том случае, если вирус в результате мутации приобретет свойство передаваться воздушно-капельным путем.
При этом, специалист подчеркнул, что сейчас пока такого нет, путь передачи оспы контактно-бытовой. По словам врача, предотвратить эпидемию можно, если быстро начать вакцинировать людей по эпидемическим показаниям.
Более 550 случаев заболевания оспы обезьян зафиксировали в 30 странах
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