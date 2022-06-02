Врач объяснил, как оспа обезьян может перерасти в пандемию

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Врач-терапевт Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 выразил опасение, что вспышка оспы обезьян может перерасти в новую пандемию.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили связь между климатическими изменениями и вспышкой оспы обезьян, а также подобных ей инфекций. Отмечается, что на фоне усугубления ситуации вероятность появления и распространения новых болезней все время растет. 1 июня в ВОЗ сообщили, что организация зафиксировала более 550 случаев инфицирования людей оспой обезьян в 30 странах.
Алексей Водовозов напомнил, что в качестве одной из основных теорий распространения этой инфекции сейчас рассматривается, в частности, ее передача половым путем.
"Расследования, которые сегодня проводятся, показывают, что в самом начале этой цепочки были в том числе и половые контакты. А затем вирус начал передаваться уже бытовым путем, в том числе через предметы, которые заражены каплями, выделяющимися, например, из пузырьков сыпи больного человека. Общие предметы, общая посуда, общее полотенце", – объясняет врач.
Пока такого потенциала у этой болезни нет, продолжает специалист. В основном она передается при довольно плотном длительном контакте с заболевшим человеком либо с предметами, с которыми он недавно соприкасался.
"Но если вдруг вирус оспы обезьян научится передаваться аэрозольной фракцией, то, что в нашем понимании воздушно-капельный путь, тогда могут быть проблемы. Она может стать следующей пандемической инфекцией", – предположил врач.
Эксперт отмечает, что имеются признаки микроэволюции этого вируса.
"Развитие вируса ускорилось где-то с 2018 года довольно ощутимо. Есть экспериментальные работы, которые показывают, что теоретически да, возможна передача аэрозолями. Но пока что это не реализуется на практике", – отмечает терапевт.
Ранее португальские ученые пришли к выводу, что вирус оспы обезьян с 2018 года приобрел порядка полусотни мутаций. Специалисты занимались расшифровкой геномов образцов патогена, полученных от разных пациентов. Они отметили, что такие темпы почти в 10 раз выше, чем присущие ДНК-вирусам.
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