Иммунолог предупредил о риске сильных дефектов кожи после оспы обезьян

Фото: CDC via AP, File
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил о риске появления сильных дефектов кожи после оспы обезьян. Об этом сообщает газета "Известия".
По его словам, во время болезни кожа будет сильно повреждена, и после выздоровления у человека могут остаться сильные дефекты на коже.
"Начинается все с лица, а потом переходит на верхние и нижние конечности, причем сыпь крупная", – пояснил Крючков.
При этом риск повторного заражения невелик. Такие случаи фиксируются только когда человек живет в санитарно-запущенных условиях.
Иммунолог отметил, что вирус передается воздушно-капельным и контактным путями. По его словам, под воздушно-капельным путем подразумеваются кожа и слизистые оболочки. Так, инфекция может проникнуть в организм даже через небольшие ссадины или дефекты.
"Контактный путь – обычно с биологическими жидкостями. Кроме того, через постельное белье. Половой путь можно отнести к контактному", – добавил врач.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне оценивается как умеренный. Эксперты отметили, что случаи заражения регистрируются в основном среди мужчин, практикующих однополый секс. Также подчеркивается, что внезапное появление и широкий географический охват свидетельствуют о том, что передача от человека к человеку уже происходит.
В свою очередь, эксперт Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, что эпидемия оспы обезьян в России невозможна, поскольку существует категория граждан, уже привитых от натуральной оспы. Кроме того, для предупреждения завоза заболевания есть разработанная "Вектором" тест-система.
Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заболевания уже зафиксировали в 19 странах, включая Францию, Швецию, Италию, Австралию, Канаду, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Испанию, США, Словению и Чехию.
В РФ исследования при подозрении на оспу обезьян будут делать 20 лабораторий
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