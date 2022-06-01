Тысячу комплектов тест-системы для выявления оспы обезьян поставят в регионы РФ

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Тысяча тест-комплектов для выявления оспы обезьян готова к отправке в регионы России. Первичная диагностика с помощью указанных тест-систем будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточняется, тест-система "Вектор-ПЦРрв-ВОО" позволяет за несколько часов установить факт наличия патогена. В Роспотребнадзоре пояснили, что при тестировании особое внимание будет уделяться тем, кто прибыл из стран, где выявлены случаи заболевания.

"На сегодняшний день в России не зафиксированы случаи заражения оспой обезьян", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне оценивается как умеренный. Эксперты отметили, что случаи заражения регистрируются в основном среди мужчин, практикующих однополый секс. Также подчеркивается, что внезапное появление и широкий географический охват свидетельствуют о том, что передача от человека к человеку уже происходит.

В свою очередь, эксперт Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, что эпидемия оспы обезьян в России невозможна, поскольку существует категория граждан, уже привитых от натуральной оспы. Кроме того, для предупреждения завоза заболевания есть разработанная "Вектором" тест-система.

Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заболевания уже зафиксировали в 19 странах, включая Францию, Швецию, Италию, Австралию, Канаду, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Испанию, США, Словению и Чехию.

