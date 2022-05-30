В ВОЗ оценили вероятность глобальной пандемии оспы обезьян

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Всемирная организация здравоохранения полагает, что вспышка оспы обезьян не перерастет в глобальную пандемию, сравнимую по масштабам с пандемией коронавируса, заявила руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис. Об этом сообщает РИА Новости.
Она подчеркнула, что у экспертов ВОЗ нет твердого и однозначного ответа на вопрос о перспективах развития вспышки новой инфекции, однако в настоящее время организация не обеспокоена риском глобальной пандемии.
"Тем не менее мы <...> обеспокоены тем, что люди могут заразиться этой инфекцией ввиду высокого риска, если у них нет информации, необходимой для того, чтобы защитить себя. Мы обеспокоены тем, что население мира не имеет иммунитета к ортопоксвирусам с момента окончания ликвидации оспы", – сказала Льюис.
По ее словам, вирус может попытаться использовать эту нишу для более легкого и активного распространения между людьми.
"Но у нас пока нет ответов на этот вопрос", – констатировала Льюис.
Ранее в ВОЗ оценили риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как умеренный. Эксперты организации отметили, что случаи заражения регистрируются в основном среди мужчин, практикующих однополый секс.
В то же время в ВОЗ не исключили, что риск распространения может стать высоким, если вирус утвердится в качестве патогена и распространится среди групп с более высоким риском тяжелого заболевания, таких как маленькие дети и люди с ослабленным иммунитетом.
Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. По данным ВОЗ, случаи заболевания уже зафиксировали в 19 странах, включая Францию, Швецию, Италию, Австралию, Канаду, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Испанию, США, Словению и Чехию.
ВОЗ заявила о 257 случаях заражения оспой обезьян в мире
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: