ВОЗ назвала умеренным риск распространения оспы обезьян в мире

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Рис распространения оспы обезьян на глобальном уровне оценивается как умеренный, рассказали во Всемирной организации здравоохранения. Об этом со ссылкой на заявление ВОЗ сообщает РИА Новости.

Эксперты отметили, что случаи заражения регистрируются в основном среди мужчин, практикующих однополый секс. Также подчеркивается, что внезапное появление и широкий географический охват свидетельствует о том, что передача от человека к человеку уже происходит и вирус мог циркулировать в течение нескольких недель или дольше незамеченным.

В то же время в ВОЗ не исключили, что риск распространения оспы обезьян может стать высоким, если вирус утвердится в качестве патогена и распространится среди групп с более высоким риском тяжелого заболевания, таких как маленькие дети и люди с ослабленным иммунитетом.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что возвращение возбудителя натуральной оспы повлечет за собой глобальную катастрофу для всего человечества. По его словам, летальность данного возбудителя в 10 раз выше, чем коронавирусной инфекции, при этом он является таким же заразным.

До этого эксперт Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, что эпидемия оспы обезьян в России невозможна, поскольку существует категория граждан, уже привитых от натуральной оспы. Кроме того, добавил он, в РФ для предупреждения завоза заболевания из других стран есть разработанная "Вектором" тест-система.

