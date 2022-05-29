Билл Гейтс предсказал новую пандемию

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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество может столкнуться с новой пандемией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Diario.

"Существует пятидесятипроцентная вероятность того, что у нас будет еще одна пандемия в следующие 20 лет", – предположил Гейтс.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что в РФ не ожидается новая мощная волна распространения коронавируса.

Накануне сообщалось, что в России выявлено 4 556 новых случаев коронавируса. За сутки были госпитализированы 2 106 человек с диагностированным COVID-19.