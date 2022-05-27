В биолабораториях США на Украине специалистов учили реагированию на вспышки оспы – МО РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские военные в ходе спецоперации обнаружили в украинских биолабораториях материалы инструкторов из США, по которым местных специалистов обучали реагированию на вспышки оспы. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"В рамках проведения специальной военной операции в биолабораториях на территории Украины были обнаружены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы", – сказал он в ходе брифинга.
Интерес Соединенных Штатов к возбудителю натуральной оспы не случаен, считает Кириллов. По его словам, распространение этого вируса может привести к более тяжелым последствиям, чем SARS-CoV-2. Оба патогена имеют схожую заразность, однако вирус оспы в 10 раз более летален.
Кроме того, начальник войск РХБЗ напомнил, что с 2003 года в США от натуральной оспы обязаны прививаться военные, дипломаты и медработники. По его утверждению, это свидетельствует о том, что Вашингтон рассматривает применение оспы в боевых целях.
Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заболевания уже зафиксировали в 19 странах, включая Францию, Швецию, Италию, Австралию, Канаду, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Испанию, США, Словению и Чехию. По состоянию на 26 мая в мире выявлен 131 случай заражения оспой обезьян среди людей.
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