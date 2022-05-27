Роспотребнадзор провел в Красноярске учения на случай завоза опасных инфекций в РФ

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Роспотребнадзор заявил о проведении учений в аэропорту Красноярска на случай завоза в Россию опасных инфекций, с оспой обезьян они не связаны, сообщает ТАСС.

"В аэропорту Красноярск прошли тактико-специальные учения при выявлении больного с особо опасной инфекцией на борту самолета", – сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что предварительным диагнозом стала холера.

При этом распространенная аэропортом информация о проведении учений по предотвращению и распространению особо опасных инфекций, включая оспу обезьян, не соответствует действительности.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, что эпидемия оспы обезьян в России невозможна, поскольку существует категория граждан, ранее привитых от натуральной оспы. Кроме того, добавил он, в РФ для предупреждения завоза заболевания из других стран есть разработанная "Вектором" тест-система.

До этого иммунолог Николай Крючков предположил, что вирус оспы обезьян стал активнее передаваться от человека к человеку. По словам специалиста, об этом свидетельствует тот факт, что за последнее время медики выявили десятки случаев оспы обезьян по всему миру.

