Попова оценила риски завоза оспы обезьян в Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Риски завоза оспы обезьян в Россию есть, однако они невелики, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Главная задача наша сегодня – чтобы не было рисков распространения внутри страны", – сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".

При этом она отметила, что сегодня нет необходимости прививать граждан от этого вируса, но рекомендуется чаще мыть руки, надевать маску в общественных местах и в странах, где оспа обезьян была официально подтверждена.

Ранее советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев исключил эпидемию оспы обезьян в России, поскольку существует категория граждан, ранее привитых от натуральной оспы.

Кроме того, по его словам, в России для предупреждения завоза заболевания из других стран есть разработанная "Вектором" тест-система, которая может определить оспу обезьян.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заболевания уже зафиксировали в 18 странах, включая Францию, Швецию, Италию, Австралию, Канаду, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Испанию, США, Словению и Чехию.

