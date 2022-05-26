Прививки от ветрянки или краснухи не работают при оспе обезьян – Роспотребнадзор

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Прививки от ветрянки или краснухи не могут снизить тяжесть течения болезни при заражении оспой обезьян, рассказали RT в ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора.

Специалисты отметили, что ветряная оспа и краснуха не являются ортопоксвирусами.

"Возбудителем ветряной оспы является вирус Varicella Zoster, относящийся к семейству герпетических вирусов. Возбудитель краснухи – РНК-содержащий вирус, который принадлежит к семейству Togaviridae рода Rubivirus", – рассказали в Роспотребнадзоре.

По словам экспертов, люди, переболевшие ветрянкой или краснухой, не могут иметь иммунитет к оспе обезьян. Дело в том, что полученный переболевшими иммунитет к этим вирусам не влияет на защитные функции организма при поражении ортопоксвирусной инфекцией.

Ранее советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, что эпидемия оспы обезьян в России невозможна, поскольку существует категория граждан, ранее привитых от натуральной оспы. Кроме того, по его словам, в России для предупреждения завоза заболевания из других стран есть разработанная "Вектором" тест-система, которая может определить оспу обезьян.

По данным ВОЗ, случаи заболевания уже зафиксировали в 18 странах, включая Францию, Швецию, Италию, Австралию, Канаду, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Испанию, США, Словению и Чехию.

