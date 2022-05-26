Инфекционист рассказал, как россияне смогут защититься от оспы обезьян

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Специфического лечения или вакцины от оспы обезьян не существует, однако защитить от этого вируса может прививка от натуральной оспы, рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.

"В случае оспы обезьян действует перекрестный иммунитет. То есть вакцина от натуральной оспы работает перекрестно, оказывает воздействие", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что россиянам пока не стоит беспокоиться по поводу распространения этого заболевания, поскольку в РФ принимаются все необходимые меры для предотвращения завоза данной инфекции. Кроме того, подчеркнул врач, в стране не зарегистрированы случаи оспы обезьян.

"На границах работают санитарно-контрольные пункты, там учитывают людей, прибывающих из стран, в которых были случаи заражения. К счастью, у нас сейчас нет прямых рейсов в эти страны, то есть нет прямых контактов", – заключил Малышев.

Ранее советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, что эпидемия оспы обезьян в России невозможна, поскольку существует категория граждан, ранее привитых от натуральной оспы. Кроме того, по его словам, в России для предупреждения завоза заболевания из других стран есть разработанная "Вектором" тест-система, которая может определить оспу обезьян.

По данным ВОЗ, случаи заболевания уже зафиксировали в 18 странах, включая Францию, Швецию, Италию, Австралию, Канаду, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Испанию, США, Словению и Чехию.

