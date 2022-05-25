Эксперт Роспотребнадзора исключил появление в РФ оспы обезьян

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Эпидемия оспы обезьян, случаи заболевания которой зарегистрированы в ряде стран мира, в России невозможна, поскольку существует категория граждан, ранее привитых от натуральной оспы. Об этом в эфире телеканала "Россия 2"4 заявил советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

"Понимаете, эпидемия у нас такая невозможна. Почему у нас невозможна? Потому что у нас сохранилась категория "пожилые привитые", они все-таки есть", – сказал Малеев.

Кроме того, по его словам, в России для предупреждения завоза заболевания из других стран есть разработанная "Вектором" тест-система, которая может определить оспу обезьян.

"Самое главное, это иметь хорошую тест-систему. У нас институт "Вектор" ее разработал, готовится. Она одновременно может определить и черную оспу, и оспу обезьяны", – добавил он.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что не видят оснований для срочной массовой вакцинации от оспы обезьян. По их мнению, для профилактики достаточно соблюдать правила гигиены и часто мыть руки.

По данным ВОЗ, всего заражения выявлены у 131 человека в 17 странах. Случаи заболевания уже зафиксировали во Франции, в Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении и Чехии.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что Россия обладает значительной иммунной прослойкой для предотвращения распространения оспы обезьян за счет проводившейся ранее вакцинации от натуральной оспы. Пока в РФ не было выявлено ни одного случая заболевания.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что сформированный иммунитет человека после прививки от натуральной оспы, которую россиянам делали в 80-х годах, будет защищать и от других вирусов оспы, в том числе и от обезьяньей.

В Госдуме прокомментировали идею депутата Ивана Сухарева о возобновлении в России вакцинации от натуральной оспы. Как заявил первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов, готовность к этой процедуре должна быть, но срочной необходимости в ней нет.