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Москва 24

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Общество

08:30

Эксперты ВОЗ заявили, что не видят оснований для массовой вакцинации от оспы обезьян

обществовидеоЕкатерина Фоменко

Эксперты ВОЗ не видят оснований для срочной массовой вакцинации от оспы обезьян. По их мнению, для профилактики достаточно соблюдать правила гигиены и часто мыть руки.

Сейчас случаи заражения регистрируют в ряде стран Западной Европы, а также в Австралии, Канаде и США. Среди симптомов – лихорадка, боли в мышцах, озноб.

При этом в России нет ни одного случая этого вируса, сообщили в Роспотребнадзоре. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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