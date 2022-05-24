В России изменятся нормы оценки погоды – Вильфанд

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Летом российские метеорологи перейдут на новые климатические нормы в оценке погоды, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он уточнил, что переход на новые нормы произойдет в конце июня – начале июля. В частности, изменятся критерии аномальности.
"Идет активная работа научная, методическая, с активными дискуссиями. Насколько они (нормы. – Прим. ред.) изменились, можно обсудить позже, но безусловный факт – климат теплеет", – приводит слова синоптика ТАСС.
В настоящее время специалисты Росгидромета изучают проблему динамики среднесуточных характеристик, пояснил Вильфанд. По его словам, чтобы сделать ретроспективный анализ, данных за 30 лет недостаточно, нужно проанализировать информацию примерно за 100-летний период.
Отмечается, что новые климатические нормы будут охватывать период с 1991 по 2020 годы. Ранее Всемирная метеорологическая организация определила для этих расчетов 30-летние периоды.
Ранее Вильфанд рассказал, что в последние годы в мегаполисах стало больше погодных аномалий, изменился ветровой режим, появились интенсивные осадки. Он отметил, что крупные города называют островами тепла. Это связано с тем, что солнечные лучи прогревают стены высотных зданий, в то время как в сельской местности прогревается почва. Кроме того, между стенами происходит передвижение воздушных масс.
По словам синоптика, в последнее время в городах также стали фиксироваться волны тепла и жары. Так, температура зимой в столице может быть на 15–20 градусов выше, чем в окрестностях. Из-за высоких температур происходит деформирование озона и увеличивается риск пожаров.
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