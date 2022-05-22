Синоптик предупредил о задержке наступления метеорологического лета в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Метеорологическое лето в Москве наступит одновременно с календарным сообщил, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Предстоящая неделя в Центральной России в очередной раз подтвердит холодный статус мая 2022 года, который в наступившем столетии характеризуется самой низкой температурой, а за последние 74 года входит в семерку наиболее прохладных финалов весны. Понедельник станет заключительным относительно погожим днем", – отметил он в разговоре с РИА Новости.

По его словам, погода в регионе 23 мая будет облачной, однако существенных осадков не ожидается. Кроме того, из-за северного ветра температурный фон будет на 6-7 градусов ниже климатической нормы, в ночное время температура составит от -1 до +4 градусов, днем – от 10 до 15 градусов тепла.

Синоптик добавил, что с 24 мая вероятность осадков возрастет. При этом утром вместе с дождем может пойти "символический" мокрый снег, а вечером температура воздуха не выше 5 градусов тепла, в дневное время она составит

от + 5 до +10 градусов. Это ниже апрельской нормы, отметил Тишковец.

В среду, 25 мая, метеоролог прогнозирует последние заморозки. Днем воздух может прогреться до плюс 13 градусов. А 26,27 и 28 мая температура воздуха днем составит от 13 до 18 градусов, 29 мая – от +15 до +20 градусов.

Ранее Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на 23 мая температура воздуха в Московском регионе может упасть до -2 градусов.

По словам метеоролога, минувшей ночью на севере европейской части России температура воздуха колебалась от -1 до -6 градусов. Тишковец отметил, что в ночь на понедельник "география заморозков" расширится.

