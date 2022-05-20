Синоптик рассказал, когда в Москву придет потепление

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что потепление придет в столичный регион во вторник, 24 мая. Об этом сообщает RT.

"Во вторник в Москве – 16…18 градусов, а в дальнейшем (погода. – Прим. ред.) подойдет к 20 градусам, а в самом конце месяца перевалит через 20 градусов", – рассказал Шувалов.

При этом, по его словам, в ближайшие дни в столицу будет поступать холодный воздух из-за циклона над Поволжьем и Уралом. Ночные температуры будут держаться в диапазоне 2...4 градуса, а днем воздух не будет прогреваться больше 11...15 градусов.

Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, что погода без осадков и температура воздуха днем 13...18 градусов придут в Москву с воскресенья, 22 мая.

При этом синоптик отметила, что температура будет ниже климатической нормы на 4–5 градусов в начале следующей недели. По ее словам, такая же температура сохранится и в середине недели.

