В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве начнет улучшаться погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Погода без осадков и температура воздуха днем 13–18 градусов придут в Москву с воскресенья, 22 мая, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"В четверг местами небольшие дожди еще будут, потом преимущественно без осадков. С воскресенья и в начале следующей недели уже без осадков вовсе", – приводит слова специалиста ТАСС.
По ее словам, к выходным ослабеет ветер, а солнце "будет припекать".
Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в первый месяц лета не стоит ждать ни экстремальной жары, ни экстремального холода. По его совам, температура воздуха будет соответствовать климатической норме, которая в Москве составляет 21,7 градуса днем и 11,5 градуса – ночью.
При этом на востоке европейской части России ожидается переувлажнение на 20–40% в результате осадков.
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