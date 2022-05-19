В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве начнет улучшаться погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Погода без осадков и температура воздуха днем 13–18 градусов придут в Москву с воскресенья, 22 мая, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"В четверг местами небольшие дожди еще будут, потом преимущественно без осадков. С воскресенья и в начале следующей недели уже без осадков вовсе", – приводит слова специалиста ТАСС.

По ее словам, к выходным ослабеет ветер, а солнце "будет припекать".

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в первый месяц лета не стоит ждать ни экстремальной жары, ни экстремального холода. По его совам, температура воздуха будет соответствовать климатической норме, которая в Москве составляет 21,7 градуса днем и 11,5 градуса – ночью.

При этом на востоке европейской части России ожидается переувлажнение на 20–40% в результате осадков.

