Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца мая

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что к концу мая в столицу придет теплая погода.
Ранее москвичей предупредили о локальных дождях и холоде не по сезону 19 мая. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, вероятность осадков сохранится вплоть до вечера четверга. Затем погодные условия начнут относительно улучшаться.
По прогнозам Цыганкова, в пятницу, субботу и воскресенье, 20, 21 и 22 мая, в столице ожидается северный ветер, поэтому воздух еще будет холодный и свежий. В дневные часы в эти дни температура поднимется до 12…15 градусов, ночью ожидается от 1 до 5 градусов. В Подмосковье не исключены заморозки, добавил специалист.
"По Московской области в ночь на 20 и 21 мая в нескольких местах ожидается до -1 градуса и заморозки за счет того, что будет северный поток", – говорит синоптик.
25 и 26 мая температура воздуха повысится, продолжает метеоролог. Днем в столице ожидается 18...23 градуса, переменная облачность, местами дождь. Ночью прогнозируется 5...8 градусов, может быть и 10, говорит синоптик.
"Тепло если и выйдет, то оно может задержаться на 4–5 дней. 26–27, может быть, еще 28 и 29 мая. А там все зависит от того, как быстро проскочит циклон. Есть вероятность, что если мы уйдем в тыл циклона, то будет похолодание день или два", – заключил Цыганков.
Ранее сообщалось, что в этом году последний весенний месяц в столице может оказаться одним из самых холодных в истории наблюдений. В первой декаде мая было зафиксировано отставание средней температуры воздуха от климатической нормы практически на полтора градуса.
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